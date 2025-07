Álcool corta efeito da pílula? 6 dúvidas comuns sobre anticoncepcionais

Consumir bebidas em um intervalo menor do que duas horas após ingerir a pílula pode causar uma reação química. O álcool é uma substância que dissolve o medicamento e isso pode interferir na absorção.

O risco é menor para pessoas que consomem bebidas alcoólicas apenas eventualmente. Vai depender da quantidade e do tipo de pílula que a paciente usa. Nem sempre a falha será suficiente para comprometer o ciclo todo.

2. Diarreia e vômitos podem interferir na eficácia?

Se você evacuar em menos de duas horas após tomar a pílula, a resposta é sim. Nesse caso, o ideal é conversar com o profissional que a acompanha. Se não for possível, leia a bula para entender as peculiaridades do medicamento que você usa.

Cada anticoncepcional tem uma dosagem diferente —alguns seguem a mesma quantidade de hormônios em todas as pílulas enquanto outros possuem diferentes para cada dia. Se a dosagem for igual, você pode tomar a unidade que seria destinada para o dia seguinte e tornar seu ciclo mais curto.

Porém, se a quantidade de hormônio variar conforme o dia, você pode considerar comprar outra cartela para repor o comprimido "perdido" por causa da diarreia. Ou levar em conta que não está completamente segura para evitar gravidez naquele mês e usar outro método, como a camisinha.