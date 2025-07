Quantos minutos são necessários para escovar os dentes? Veja dicas de ouro

Escova certa faz toda a diferença

Muita gente acredita que escovas com cerdas médias limpam melhor, mas isso é um mito. As escovas com cerdas macias, cabeça pequena e filamentos retos são as mais recomendadas por dentistas. Elas conseguem alcançar os dentes do fundo com mais facilidade e evitam ferimentos na gengiva ou abrasão no esmalte.

Trocar a escova a cada três meses, ou quando as cerdas estiverem deformadas, também é essencial. Cerdas gastas perdem a eficácia e podem até acumular mais bactérias.

*Com informações de reportagem publicada em 15/04/2019