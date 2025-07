Mais forte: essas técnicas podem acelerar o ganho de massa muscular

Descansar menos também é uma arma. Um estudo publicado no Journal of Strength & Conditioning Research revelou que é possível ganhar massa muscular mesmo quando se utiliza cargas baixas, desde que o intervalo de descanso seja próximo a 30 segundos e as séries sejam realizadas até a falha muscular. Isso porque a redução no tempo de descanso aumenta o acúmulo de metabólitos e da acidose local, promovendo maior ativação das fibras tipo 2, que têm maior capacidade de hipertrofia.

Imagem: iStock

4. Trave por alguns segundos

Antes de iniciar as repetições do agachamento, por exemplo, fique parado em posição agachado por 20 segundos. Parece tortura? É estratégia.

Esse truque de isometria reduz o fluxo de oxigênio no músculo e induz uma acidose metabólica —um estímulo potente para o crescimento. A dica é fazer isso logo no início de cada série, e depois emendar as repetições normalmente. Só não vale descansar demais entre as séries, senão o efeito se perde.