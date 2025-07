Homem, por que você não deveria seguir a trend de raspar os cílios

Vídeos de homens removendo seus cílios, aparando ou raspando, têm circulado nas redes sociais nas últimas semanas. Essa tendência se baseia na ideia de que cílios curtos parecem mais masculinos.

O cabelo pode nos dizer muito sobre nossos valores sociais e culturais. Como diz o sociólogo canadense Anthony Synnott, ele pode representar ideias arraigadas sobre o sexo biológico, como "sexos opostos têm cabelos opostos" e "cabelos da cabeça e pelos do corpo são opostos".

Mas as diferenças entre os sexos têm alguma base biológica? E quanto aos riscos para a saúde de mexer nos cílios?

Se a ideia de uma lâmina zumbindo perto dos seus olhos te deixa nervoso, há um bom motivo para isso.

O sexo determina o comprimento dos cílios?

A maioria dos animais de sangue quente tem cílios. Os cílios humanos começam a se desenvolver no útero por volta da sétima semana e, aos seis meses, estão totalmente formados.

Normalmente, temos de 100 a 150 cílios na pálpebra superior, que crescem em duas ou três fileiras. Há metade dos cílios na pálpebra inferior.

O comprimento dos cílios é geralmente cerca de um terço da largura do olho. Os cílios inferiores são mais curtos (6-8 milímetros) em comparação com os cílios superiores (8-12 mm).

A densidade, o comprimento, a espessura e a curvatura das pestanas são determinados pela sua genética. Mas não há evidências de que essas diferenças anatômicas estejam relacionadas ao sexo.

Isso significa que a ideia de que os homens têm cílios "naturalmente" curtos - e os das mulheres são mais longos, escuros e grossos - é baseada na cultura, não na biologia.

Independentemente do seu sexo ou gênero, os cílios têm várias funções importantes.

Para que servem os cílios?

Proteção

Os cílios fornecem uma barreira contra poeira, detritos, insetos, bactérias e produtos químicos (como spray de cabelo e desodorantes), impedindo que eles entrem nos olhos.

As lágrimas formam uma película fluida que cobre o olho para mantê-lo lubrificado. Os cílios também impedem que o ar seque essa película.

Do ponto de vista aerodinâmico, cílios de comprimento médio (8 mm) são ideais para impedir que a superfície do olho seque. Cílios muito curtos podem expor a superfície ao ar, enquanto cílios muito longos podem canalizar mais fluxo de ar em direção a ela.

Os cílios também protegem nossos olhos do brilho, reduzindo a quantidade de luz que entra no olho em até 24%.

Sensação

Os cílios são altamente sensíveis, portanto, tocá-los desencadeia um reflexo de piscar que faz o olho fechar. Isso o protege de materiais indesejados.

Piscar também ativa a liberação de lágrimas e as distribui pela superfície dos olhos.

Interação social

Os cílios nos ajudam a nos comunicar. Piscar lentamente pode sinalizar atenção ou flerte - e os cílios tornam isso mais atraente.

Usar rímel ou cílios postiços enfatiza os cílios e pode fazer os olhos parecerem maiores e mais expressivos.

Os cílios se formam no útero aos seis meses de gravidez e não estão ligados ao sexo masculino ou feminino. DUSITARA STOCKER/Shutterstock

Então, e se você não tiver cílios?

As pessoas podem perder os cílios por vários motivos.

Por exemplo, a quimioterapia para o câncer geralmente resulta em perda de cabelo — incluindo os cílios —, assim como a alopecia, uma doença autoimune que faz com que o corpo ataque seus próprios folículos capilares.

Algumas pessoas também arrancam os cílios quando estão ansiosas ou estressadas.

Se você não consegue parar com esse comportamento e a perda de cílios é perceptível e afeta sua vida cotidiana, você pode ter uma condição chamada tricotilomania.

A compulsão por cortar ou raspar o cabelo (em vez de arrancá-lo) é conhecida como tricotilomania.

Se você estiver preocupado, converse com seu médico para obter apoio.

Não importa como o cabelo seja perdido, sem cílios você provavelmente sentirá um desconforto maior. Mais partículas estranhas podem entrar no olho - expondo você a um risco maior de infecção - e você piscará mais para tentar removê-las.

Mais ar na superfície dos olhos também pode fazer com que eles fiquem secos e irritados.

Remover os cílios é arriscado?

Colocar lâminas afiadas perto dos olhos significa que, se você bater, escorregar ou até mesmo piscar, corre o risco de ferir a pálpebra ou a córnea (a cobertura transparente em forma de cúpula na parte frontal do globo ocular).

Qualquer coisa que se aproxime dos olhos deve estar muito limpa. Se as lâminas não forem esterilizadas, as bactérias podem causar blefarite (inflamação da pálpebra) ou conjuntivite ("olho vermelho").

Os cílios raspados voltam a crescer?

Cortar os cílios não remove o folículo piloso.

Sim. Se os cílios forem aparados ou raspados, o bulbo capilar e o folículo (a bolsa que envolve o cabelo) permanecem na pele da pálpebra, permitindo que o cabelo continue crescendo.

Os cílios crescem a uma taxa média de 0,12 mm por dia, ou 3,6 mm por mês. Pode levar até três ou quatro meses para que seus cílios voltem a crescer até seu comprimento normal.

A depilação não afeta o comprimento, a espessura e a cor das pestanas que voltam a crescer - estas voltarão a crescer da mesma forma que antes (a menos que tenha havido danos irreversíveis no próprio folículo).

Sexo, género e pestanas

As perceções das diferenças entre os sexos e os géneros em relação às pestanas persistem, em parte devido às normas sociais e à representação nos meios de comunicação social.

Por exemplo, um estudo de 2023 dos Estados Unidos entrevistou 319 pessoas (142 homens e 177 mulheres) de diversas origens étnicas sobre o comprimento dos cílios nas mulheres. Homens e mulheres de todas as origens disseram que imagens de rostos femininos sem cílios ou com cílios curtos eram as menos atraentes, independentemente da etnia.

Personagens de desenhos animados ilustram o quão profundamente enraizadas e socialmente construídas são essas diferenças de gênero. Compare os cílios longos e grossos da Minnie Mouse com os do Mickey Mouse, que não tem cílios.

Os desenhos animados costumam retratar mulheres com cílios exagerados e personagens masculinos sem nenhum. Loren Javier/flickr, CC BY-NC-ND

Isso não é coisa do passado, como ainda demonstram os personagens masculinos e femininos de um popular desenho animado infantil atual Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir.

A linha superior retrata personagens masculinos sem cílios, e a linha inferior mostra personagens femininas com cílios longos e abundantes. Zagtoon Wiki

Na realidade, todos os corpos e características, incluindo os cílios, são naturalmente diversos.

Autonomia corporal significa reconhecer que as escolhas pessoais sobre a aparência são válidas e devem ser respeitadas sem julgamento. Mas, ao alterar seu corpo, é importante também conhecer os riscos à saúde.

*Amanda Meyer, professora sênior de Anatomia e Patologia na Faculdade de Medicina e Odontologia da James Cook University, e Monika Zimanyi, professora associada de Anatomia na James Cook University.

Esse artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.