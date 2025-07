Estudo encontra arsênio em ostras brasileiras; precisa parar de comer?

Ostras vendidas no Brasil estão contaminadas por arsênio e bactérias resistentes a antibióticos, apontou um estudo liderado por cientistas da Universidade de São Paulo. A pesquisa foi disponibilizada online no último mês e será publicada na edição de outubro da revista científica Food Research International.

O que aconteceu

Pesquisadores analisaram ostras coletadas em cinco mercados em SP e SC. A coleta foi feita entre setembro de 2022 e março de 2023 em Santos, Cananéia, Peruíbe (todas no litoral paulista), São Paulo e Florianópolis. Os moluscos pertenciam às espécies Crassostrea gigas e Crassostrea brasiliana e foram transportados imediatamente para o laboratório em temperaturas controladas de 4ºC, para a integridade do exame.

Níveis encontrados de arsênio foram preocupantes. Pelo menos três dos cinco mercados analisados tinham moluscos com concentrações acima do limite de 1 mg/kg de arsênio, maior do que o tolerável segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e órgãos regulatórios internacionais, como os da Austrália e Nova Zelândia. Durante o verão, o terceiro mercado analisado registrou ostras com contaminação de até 1,86 mg/kg, enquanto o quarto teve 1,95 mg/kg.