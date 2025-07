Veja 5 dicas para você não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje

Depois, siga essas cinco estratégias:

1. Encare o fato: você está procrastinando. Ser capaz de identificar e nomear esses padrões é o primeiro passo para superar a procrastinação.

2. Explore o porquê. Compreender as causas subjacentes é fundamental. Você tem medo de errar? Sua lista de tarefas não é realista? Ou você simplesmente adora um prazo apertado? Se a sua procrastinação for resultado de perfeccionismo ou baixa autoestima talvez você queira explorar tratamentos baseados em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental, com um terapeuta, ou por meio de atividades autoguiadas.

3. Comece a priorizar. Dê uma boa olhada na sua lista de tarefas. As coisas mais urgentes ou importantes estão no topo? Você deu a si mesmo tempo suficiente para concluir as tarefas? Dividir uma tarefa em partes menores e fazer pausas regulares ajudará a evitar que você fique sobrecarregado. Se não tiver certeza do que é mais importante, tente conversar sobre isso com alguém. Se você tende a deixar as coisas mais chatas para o último minuto e nunca consegue realizá-las, reserve um tempo no início de cada dia para fazer essas tarefas.

4. Evite distrações. Configure seu telefone para "não incomodar", pendure uma placa na porta, diga às pessoas ao seu redor que você ficará "offline" por um tempo. Definir um horário claro de início e término pode ajudá-lo a cumprir essa regra.

5. Crie recompensas. A vida é um trabalho árduo, então seja gentil consigo mesmo. Sempre que concluir uma tarefa difícil ou riscar algo de sua lista de tarefas, permita-se também fazer algo mais agradável. A criação de recompensas pode tornar o enfrentamento da lista de tarefas um pouco mais fácil.