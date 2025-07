10 coisas que uma pessoa cega gostaria que você soubesse

Esses pisos devem ser respeitados e ficar livres para que as pessoas com deficiência visual usem para se orientar. "Ele é um forte condutor para o nosso deslocamento com segurança e autonomia. É muito comum as pessoas ficarem em cima do piso tátil porque não sabem a utilidade dele e muitas vezes até acham que é um enfeite no chão", fala Ana Cláudia Domingues, 55, pedagoga.

2. Cão-guia está trabalhando, não interaja com ele

O cão-guia é um animal especialmente treinado para auxiliar pessoas cegas ou com baixa visão a se locomoverem com mais segurança e autonomia. Durante o trabalho, ele usa um arreio e não deve ser distraído, pois está focado em guiar e proteger seu tutor de obstáculos e situações de risco.

"O cão está em horário de trabalho e, se alguém interage com ele, desvia a atenção do trabalho dele. O dever desse animal é guiar uma pessoa cega com segurança", explica Irene de Barros Pereira, conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santo André (SP).

Imagem: Getty Images

3. Antes de ajudar, pergunte se a pessoa quer ajuda (e como)

"As pessoas oferecem ajuda, mas muitas vezes fazem isso de forma abrupta. Chegam já colocando a mão no ombro, no braço... E a gente está ali caminhando, preocupado com obstáculos no chão, obstáculos aéreos, carros parados com a frente para dentro de estabelecimentos e a traseira na calçada. Isso assusta ou desconcentra a gente", fala Sidney Tobias de Souza, 59, analista de sistemas.