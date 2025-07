Erasmo Viana superou dependência em pornografia; como identificar vício?

Dependência pode afetar desempenho nas relações sexuais. Em alguns casos, o vício pode, inclusive, substituir o desejo de fazer sexo com uma pessoa "real", mantendo o prazer e o orgasmo apenas no imaginário estimulado pela pornografia.

Vício em pornografia também pode ter relação com a ninfomania. Também chamado de satiríase, esse transtorno psicológico em homens provoca um desejo exagerado por sexo, sem estar relacionado ao aumento na quantidade de hormônios sexuais. O desejo avassalador faz com que o homem tenha várias(os) parceiras(o) diferentes, sem se sentir satisfeito sexualmente. Na busca pelo prazer, o quadro também inclui a masturbação frequente.

Durante a pandemia de covid-19, a incidência do vício em pornografia cresceu. Uma pesquisa realizada pela Netskope Security Cloud, empresa americana de software de segurança, apontou que no primeiro semestre de 2020 houve um aumento de 600% no acesso a sites pornográficos, em relação ao mesmo período em 2019. O relatório foi realizado com base em dados anônimos coletados pela companhia.

Como saber se você tem vício em pornografia

Testes podem dar noção de quanto uma pessoa pode estar comprometida com comportamento. Usando critérios do DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais) e da OMS (Organização Mundial de Saúde), as perguntas podem ajudar a triar o diagnóstico. Em resumo, as questões abordam: