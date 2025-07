Tão estressado que não consegue nem dormir? 7 hábitos para quebrar o ciclo

Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology mostrou que a prática regular de exercícios físicos é altamente eficaz na redução do estresse, sobretudo em pessoas com depressão e outros transtornos mentais. O movimento ativa a liberação de substâncias que trazem sensação de prazer e bem-estar, como a serotonina, e reduz os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse.

Além disso, manter-se ativo protege o coração: participantes do estudo que seguiram as recomendações de atividade física tiveram 23% menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares ao longo de dez anos.

2. Respire melhor

Exercícios de respiração profunda são uma das formas mais simples e acessíveis de acalmar o sistema nervoso. Um estudo da Universidade de Stanford (EUA) revelou que apenas cinco minutos diários de respiração consciente, com foco na expiração lenta, já são suficientes para reduzir a ansiedade, melhorar o humor e aumentar o senso de controle emocional.

Imagem: iStock

3. Medite ou faça ioga para acalmar a mente