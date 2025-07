Só um lado do nariz entope ou da garganta dói? Isso tem explicação

Ou seja, mesmo sem estar gripada ou resfriada, a pessoa pode ter a sensação de entupimento unilateral constante. Para completar, as alergias respiratórias também podem se manifestar de maneira assimétrica.

Embora a alergia tenda a afetar as vias respiratórias de forma geral, pode ser mais intensa no lado do nariz mais exposto ou sensível ao agente alérgico, e reflexos neurogênicos (do próprio sistema nervoso) podem amplificar ou propagar sintomas para o mesmo lado, completa Barbosa.

Além disso, como há uma interligação direta entre o nariz e o ouvido médio por meio da tuba auditiva, a congestão nasal unilateral pode repercutir em dor ou sensação de pressão no ouvido do mesmo lado —sobretudo se houver retenção de secreções por questões anatômicas, como o próprio desvio de septo.

A anatomia mais estreita facilita o acúmulo de líquidos, o que pode refletir até em dor de cabeça ou zumbido de um lado só. Cláudia Eckley, otorrinolaringologista do Fleury Medicina e Saúde

Narinas se revezam em ciclo

Outro fenômeno curioso por trás da sensação de respirar melhor por uma narina do que pela outra, em certos momentos, é o chamado ciclo nasal, um mecanismo fisiológico responsável por alternar o fluxo de ar entre as fossas nasais ao longo do dia.