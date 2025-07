Rei Charles 3º aparece com olho vermelho: derrame ocular é perigoso?

O rei Charles 3º apareceu com o olho direito bastante vermelho em um encontro realizado hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron. Segundo fonte do Palácio de Buckingham, a vermelhidão é inofensiva e não oferece riscos à saúde de Charles.

O que aconteceu

Líderes se encontraram no Castelo de Windsor, em Londres. Macron iniciou uma visita de Estado de três dias à Grã-Bretanha.

Na ocasião, o olho direito do rei Charles estava visivelmente vermelho. O detalhe chamou a atenção do público e da mídia britânica. Segundo a agência de notícias Reuters, uma fonte do Palácio de Buckingham revelou que o monarca havia sofrido um rompimento de vaso sanguíneo no olho, conhecido como derrame ocular.