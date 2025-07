'Por causa de coceira, meu filho de 4 anos nunca dormiu uma noite toda'

Características faciais típicas da síndrome

O tratamento da síndrome inclui o uso de algumas medicações e suplementação das vitaminas A, D, E e K. Além disso, o uso de inibidores do transportador de ácidos biliares no íleo (IBATs) tem inovado o tratamento. Eles bloqueiam a reabsorção dos ácidos biliares no íleo, reduzindo o seu acúmulo no fígado e na corrente sanguínea. Os ácidos biliares não absorvidos são eliminados pelas fezes, diminuindo a colestase e aliviando o prurido.

O acúmulo de ácido biliar do fígado pode resultar em vários graus de inflamação, sendo a cirrose o grau máximo e irreversível da inflamação do fígado. Um estudo recente, realizado com a participação de vários países, apontou que cerca de 76% das crianças com a síndrome necessitaram de transplante até os 18,5 anos.

Embora a doença afete vários órgãos, os pacientes raramente precisam de transplante cardíaco ou renal. "Pacientes com Síndrome de Alagille que recebem transplante de fígado apresentam boa evolução, com melhora significativa no estado nutricional e crescimento. A taxa de sobrevida um ano após o transplante é similar à de pacientes transplantados por outras causas", comenta a médica, que é uma das responsáveis pelo caso do Davi.