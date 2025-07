Endometriose: cólica que te impede de trabalhar não é normal, alerta médica

Segundo a médica, a dor menstrual merece atenção quando interfere na rotina, não melhora com analgésicos comuns, piora com o tempo, surge de forma repentina ou vem acompanhada de outros sintomas, como dor durante a relação sexual, ao evacuar ou urinar, sangramentos intensos ou dificuldade para engravidar.

No caso de Isabella, as células do endométrio estão fora do útero, na pelve e próximas a nervos. Antes do tratamento, ela chegava a tomar dois analgésicos por dia. No entanto, a atriz diz que não recebeu indicação para operar. "Meu grande aprendizado com essa doença tem sido olhar pro meu corpo, ouvir e respeitar", comentou ela. "A gente é ensinada a aguentar".

Segundo a médica, embora não seja possível prevenir a endometriose, algumas estratégias podem ajudar a reduzir o risco de desenvolvê-la ou de agravar os sintomas, como dieta saudável, exercícios regulares e gerenciamento do estresse.

Isabella Santoni relembra diagnóstico de endometriose: 'Fiquei deprimida'

No início, Isabella diz que o diagnóstico foi assustador. "Quando eu descobri foi um baque, eu fiquei um pouco deprimida no período, sem ter com quem conversar, sem ter apoio do parceiro. Às vezes, dá um pouco de dor na relação sexual, são várias questões", disse ela.

A solução foi incluir a fisioterapia pélvica na série de tratamentos e "usar a doença para o autoconhecimento".