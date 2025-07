Embalagens enganam: 7 alimentos que parecem saudáveis, mas podem fazer mal

6. Chocolates diet

Foi criado para pessoas com diabetes, mas pode ter mais gordura do que o chocolate comum, tornando-se ainda mais calórico. Se busca uma opção saudável, escolha chocolate amargo com 70% ou mais de cacau, e consuma com moderação (até 30 g por dia).

7. Sucos de fruta de caixinha

Mesmo os "sem adição de açúcar" podem conter alto índice glicêmico e aditivos químicos. O processamento faz com que percam boa parte das fibras e nutrientes. Prefira suco natural feito na hora ou, se for comprar pronto, escolha os 100% integrais e sem conservantes.

Fique atento: ter uma alimentação equilibrada não significa eliminar todos os produtos industrializados, mas fazer escolhas conscientes. Aprender a ler rótulos e desconfiar das promessas de "light", "fit" ou "100% aprovado" pode proteger sua saúde e seu bem-estar a longo prazo. Sempre que possível, aposte em alimentos naturais, minimamente processados e preparados em casa.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/03/2025; 24/03/2023 e 19/01/2021