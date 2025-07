Idosos podem ter desnutrição silenciosa; veja causas e como perceber

Por não apresentar sinais evidentes de falta de nutrientes, a desnutrição silenciosa em idosos é uma condição que pode passar despercebida por familiares e até por médicos. Essa característica torna o problema ainda mais preocupante, já que frequentemente não é diagnosticado a tempo, comprometendo a saúde e a qualidade de vida do paciente.

A falta de nutrientes essenciais afeta diversas funções do organismo nos idosos e pode agravar doenças crônicas como diabetes, problemas cardiovasculares e renais. Além disso, manter uma alimentação adequada é fundamental para conservar a força muscular, o que permite ao idoso manter sua autonomia em atividades cotidianas e cuidar de si mesmo.

Um estudo realizado pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas) em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri apontou que a desnutrição foi responsável por mais de 90 mil óbitos de idosos no Brasil entre 2000 e 2021.