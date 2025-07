Anvisa aprova uso de DIU hormonal por até 8 anos

A Anvisa aprovou o uso do DIU hormonal Mirena por até 8 anos, alterando a bula do contraceptivo, que anteriormente citava 5 anos de validade para o método. A mudança foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) em 30 de junho. O órgão brasileiro seguiu decisão similar de 2022 do FDA, dos EUA. Para sangramento menstrual excessivo, a indicação continua sendo o uso por 5 anos.

O que aconteceu

DIU é um método contraceptivo que fica dentro do útero. É seguro, eficaz, de longa duração e pode ser inserido em consultório, centro cirúrgico (sob sedação) e imediatamente após o parto vaginal ou cesariana. Não afeta a fecundação, por este motivo não é considerado um método abortivo. Possui modelos com e sem hormônio, entre os modelos com hormônio temos o Mirena.

DIU Mirena libera pequenas quantidades de hormônio no interior do útero. Foi o primeiro modelo de DIU hormonal comercializado no Brasil e o primeiro que recebeu aprovação para uso nos Estados Unidos em 2000, lá ele foi inicialmente aprovado como método contraceptivo por até 7 anos e como forma de tratamento para menstruações intensas por até 5 anos.