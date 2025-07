5 alimentos com muito açúcar e que as pessoas consomem sem saber

No caso de um hambúrguer, acha que está isento de açúcar? O projeto mostra que ele tem 13 g de açúcar, o que equivale a 3,25 torrões.

Se o pão utilizado no lanche for de forma torrado, têm 6 g de açúcar (1,5 torrão). Na salada que vem junto, a presença do molho pronto costuma ter até 30 kcal em uma colher de sopa, além de ser elaborado com gorduras, sódio e carboidratos. A maioria possui aditivos, corantes, conservantes, sal e açúcar em excesso.

A recomendação é preparar os temperos em casa, com itens frescos e naturais. Se não for possível, é importante ler os rótulos e escolher aqueles com menos ingredientes.

*Com informações de reportagem publicada em 03/08/2023, 21/08/2019, 26/09/2016, 11/01/2024, 31/01/2018 e 27/10/2020