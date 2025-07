Elevador vira um monstro: como claustrofobia afeta vida de quem tem

Edna Ribeiro diz que sofre do problema desde turbulência intensa Imagem: Arquivo pessoal

"Claustrofobia afeta minha vida todos os dias"

Durante uma viagem ao Chile, a professora Edna Ribeiro, 51, enfrentou uma turbulência intensa durante a noite. Essa experiência foi decisiva para que ela começasse a desenvolver medo de voar e de lugares fechados.

Como mora em apartamento, já ficou presa algumas vezes no elevador. No início, isso não a incomodava muito, mas, com o tempo, o desconforto foi aumentando. "Toda vez que entro no elevador, sinto que ele pode travar ou que algo ruim pode acontecer. Meu coração dispara, sinto falta de ar e uma ansiedade enorme toma conta de mim", relata.

Por conta disso, prefere as escadas, mesmo quando está carregada com sacolas de supermercado, e também não utiliza metrô, trem ou qualquer transporte em que as portas se fecham, pois sente que perde o controle da situação. "Já cheguei a chorar para evitar passar por um túnel e tenho crises em meio a multidões, como filas ou shows. A aglomeração me assusta, principalmente quando não consigo me movimentar", diz.

Ela também já passou mal dentro da escola onde trabalha, ao perceber que a porta se fechou e que estava presa naquele ambiente. Apesar disso, nunca procurou tratamento. "A claustrofobia afeta minha rotina e a minha liberdade. Sei que preciso buscar ajuda para enfrentar e superar esses medos", conta.