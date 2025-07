Como é o treino que imita tarefas reais e pode ser feito em qualquer lugar

O treino funcional trabalha várias capacidades físicas de maneira integrada. Isso o torna uma alternativa excelente para quem busca saúde geral, prevenção de lesões e desempenho físico fora da academia.

Como funciona o treino para força?

Ao contrário da musculação tradicional, que tende a isolar grupos musculares com aparelhos específicos (como treinar bíceps na máquina), o treinamento funcional propõe movimentos globais com o peso do corpo ou com acessórios simples, como halteres, cordas, bolas, elásticos e kettlebells. São usados materiais variados e versáteis (cones, escadas de agilidade, barras, pneus, fitas de suspensão) que ativam o corpo inteiro.

Entre os exercícios mais comuns, estão:

Agachamento;

Flexão de braço;

Barra fixa;

Burpee;

Afundo;

Saltos em banco;

Corrida com cones ou escada;

Prancha e abdominais funcionais.

Esses exercícios ativam o core (centro do corpo), melhoram a postura, a mobilidade e a força geral. Além disso, por não depender de máquinas, o treino funcional pode ser feito em qualquer lugar, seja no parque, no quintal ou na sala de casa.