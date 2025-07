Como jantar pode ajudar a perder peso? Veja 'segredos' da refeição noturna

A refeição noturna é muito importante em uma alimentação balanceada. O ideal para promover a perda de peso é montar um prato mais leve, inclusive em comparação com o almoço, e ter, ao menos, três horas de digestão antes de dormir.

Além disso, um estudo publicado no periódico Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism aponta que quem faz a refeição da noite mais cedo tende a perder mais peso em comparação com quem come mais próximo ao horário de dormir.

Para confirmar a relação da hora do jantar com a perda de gordura, os participantes foram divididos em grupos: um fez um jantar chamado tardio, às 22 horas, e outro uma refeição mais cedo, às 18 horas. Ambos tiverem um período fixo de sono (das 23 horas até as 7 horas) em ambiente de laboratório.