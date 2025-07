Diabetes tipo 1: pacientes são 'curados' em teste de novo remédio

Além disso, todos aqueles que receberam a dose completa do zimislecel passaram muito mais tempo com as taxas de açúcar no sangue em níveis normais. A variabilidade da glicemia destes pacientes também diminuiu, ou seja, reduziu-se o risco de complicações relacionadas a diabetes.

Estes resultados precoces marcam um passo promissor na direção de um possível avanço no cuidado da diabetes. Dez dos 12 pacientes atingiram independência da insulina, significando que eles não estão mais controlando sua doença a cada hora de cada dia. Em muitos casos, eles estão livres da insulina [farmacêutica] pela primeira vez desde o diagnóstico. Trevor Reichman, diretor do programa de transplante de pâncreas e ilhotas do Hospital Geral de Toronto e autor principal do estudo, em comunicado à imprensa

A maioria dos efeitos colaterais foram leves ou moderados, apontou o estudo, com nenhum caso de reações graves. Dois dos pacientes participantes do estudo morreram no período de sua realização, mas as suas mortes não estavam relacionadas à terapia.

O estudo, financiado pelo laboratório Vertex Pharmaceuticals, agora segue para a sua última fase e contará com 50 participantes. A expectativa é de que as primeiras doses sejam administradas pelos pesquisadores nos próximos meses e que, caso haja sucesso na etapa seguinte, seja encaminhado para a aprovação das entidades regulatórias em 2026 —estando assim disponível para tratamento do público em geral.

O laboratório ainda pesquisa, neste momento, formas de reduzir ou eliminar a necessidade de imunossupressores para aqueles que usam o zimislecel. As alternativas estudadas incluem novas formas de encapsular as ilhotas do pâncreas e edição de genes.

A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que o próprio corpo destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Pacientes com esta forma da doença não dependem apenas de insulinoterapia, mas monitoramento constante de sua glicemia. Seu controle é frequentemente difícil e leva a complicações de longo prazo.