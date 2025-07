Mente afiada: 5 táticas para idosos turbinarem a memória

Com o envelhecimento, a velocidade de transmissão do impulso nervoso entre os neurônios diminui. Com isso, as habilidades cognitivas podem não ter a mesma eficiência de quando a pessoa era mais jovem.

O declínio começa a ser mais evidente por volta dos 50 anos e se intensifica depois dos 60. Mas a boa notícia é que nem todo mundo precisa passar por isso com intensidade. Quem mantém o cérebro ativo tende a postergar —ou até evitar— os esquecimentos.

Tipos de memória

Nosso cérebro tem estruturas muito organizadas. A memória, por exemplo, é dividida em de curto e longo prazo. Cada uma, por sua vez, tem várias categorias de organização.

A memória de curto prazo tem relação mais direta com a capacidade de atenção imediata, que é influenciada pela eficiência dos órgãos do sentido, como visão e audição. É ela que nos ajuda a memorizar a vaga onde deixamos o carro no estacionamento do shopping, o nome de alguém que acabamos de conhecer ou o resultado de um cálculo matemático feito mentalmente.

A memória de longo prazo é onde ficam guardados fatos e episódios de nossa vida (formatura da escola e da faculdade, casamento, nascimento de filhos, uma viagem etc.), aprendizados como dirigir, andar de bicicleta e escrever, além de dados e conhecimentos aprendidos como históricos.