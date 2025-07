Como desentupir nariz entupido: 9 dicas para aliviar coriza

Os líquidos mantêm as secreções mais fluidas para serem eliminadas facilmente, por isso é indicado consumir de dois a três litros de água. Alguns chás, como de eucalipto, abacaxi, sabugueiro, mel com limão e outros também podem ser adicionados ao dia a dia. Quentinhos, além de aliviarem os sintomas, promovem a sensação de conforto.

8) Tomar banho quente

Além de revigorar a energia do "corpo de gripe", o vapor durante o banho contribui para deixar o muco nasal mais fluido, eliminando-o com menos dificuldade.

9) Compressas mornas sobre o rosto

Elas podem ser feitas apenas com água ou com gotas de óleo essencial e até mesmo um chá. Use uma fralda de pano ou uma toalha para molhar no líquido quente, deixe esfriar até uma temperatura agradável e que não queime, só então coloque sobre o rosto por alguns minutos. O vapor, a umidade e as propriedades anti-inflamatórias caso utilize o óleo ou o chá contribuem para desentupir o nariz.

Fontes: Giovanna Sapienza, coordenadora da equipe de infectologia do Hospital São Luiz (Unidade Jabaquara), médica especialista inCor e infectologista Hospital São Luiz (Rede D'Or São Luiz); e Maura Neves, otorrinolaringologista do Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo) e da clínica MedPrimus.