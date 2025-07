Por que decidi doar meu rim a um amigo e quais perguntas tive de responder

Tive de conviver com esse medo e curá-lo de alguma forma. Parece que tudo isso [a possibilidade de doação do rim] me veio com um desejo de vingança, de vingar a morte. Transmutei de várias maneiras, até elaborar que o que eu queria era vingar a vida. Quando surgiu essa oportunidade, de alguém próximo precisando, correndo risco, eu estava pronto.

Estou tendo dimensão do ato agora. Sabia que um amigo voltaria a viver e que o gesto teria impacto nas pessoas ao redor dele. O Vinícius tinha acabado de saber que seria pai.

Mais do que nunca, quero falar sobre isso para as pessoas. Conscientizar que é possível ser um doador e viver bem. Nosso corpo é muito inteligente."

Doação de órgãos em vida

Quem pode doar órgãos em vida? Qualquer pessoa capaz, desde que a doação não comprometa as aptidões vitais do doador. No caso de doação de medula óssea, uma pessoa juridicamente incapaz pode fazer a doação desde que haja consentimento de ambos os pais e autorização judicial e desde que o ato não ofereça risco à saúde.

Quais órgãos podem ser doados? Uma pessoa pode doar, em vida, um dos rins, parte do fígado, medula ou parte dos pulmões. Para fazer o procedimento, são verificadas diversas condições, como a compatibilidade entre o doador e o receptor.