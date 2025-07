Melhor tomar um 'remédio SOS' do que ter privação de sono, diz psiquiatra

Ansiedade, estresse e até menopausa: o que pode causar a insônia?

A insônia é um distúrbio crônico caracterizado pela dificuldade em iniciar ou manter o sono. Ansiedade, estresse, depressão ou uso de determinados medicamentos também podem estar por trás do problema. "Eu diria que 9 a cada 10 pessoas que têm insônia ou desenvolvem insônia têm ansiedade ou depressão", disse o psiquiatra.

Manter um caderno ao lado da cama foi a estratégia adotada pela atriz Anna ao começar a enfrentar episódios de insônia. A dica veio de sua psicóloga: escrever as preocupações no papel sempre que acordasse no meio da noite, como forma de aliviar o estresse e voltar a dormir. Mas, na prática, o truque não funcionou como esperado.

Após alguns exames, descobriu que a causa de sua insônia era menos óbvia do que a ansiedade. "A insônia me fez descobrir que estava entrando na menopausa", contou ela, que também participou do programa.

De acordo com Sosa, a insônia é um dos sintomas mais negligenciados da menopausa. "O sintoma inicial da menopausa ou da perimenopausa geralmente é a insônia. Então, é um sinal de alerta importante", afirmou o médico.

A menopausa é caracterizada pela interrupção da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, marcando o fim da fase reprodutiva da mulher. Já a perimenopausa é o período de transição antes da menopausa.