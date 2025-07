Americano fica surpreso com atendimento gratuito em hospital no Brasil

Uma das surpresas foi ter sido atendido sem questionamentos. O jornalista relata que tudo ocorreu de forma eficiente, sem que ninguém pedisse seu número de identidade ou perguntasse se ele tinha condições de pagar pelo atendimento.

Em um momento em que a assistência médica continua sendo uma das questões mais polêmicas em Washington — e o Congressional Budget Office [agência americana que fornece estimativas oficiais de projetos de lei no orçamento] estima que a legislação nacional do presidente Donald Trump pode deixar milhões de americanos sem seguro —, minha admissão inesperada em um hospital público brasileiro serviu como uma espécie de aprendizado sobre um sistema fundamentalmente diferente. Terrence McCoy, no jornal The Washington Post

Terrence também reconheceu que o SUS enfrenta problemas. Correspondente internacional no Brasil há seis anos, ele afirmou que, embora o sistema atenda 70% da população, sofre com longas filas, greves e atrasos. Ainda assim, ressaltou que é melhor do que a realidade vivida por muitos nos Estados Unidos, onde não há atendimento gratuito disponível.

O SUS está longe de ser perfeito. Pacientes esperam em longas filas por atendimento especializado. Legisladores o deixam subfinanciado. Trabalhadores entram em greve rotineiramente. O sistema cedeu durante os piores dias da pandemia do coronavírus e os hospitais começaram a recusar pacientes, gerando cenas de desespero em todo o país e inflamando divisões políticas. Terrence McCoy, no jornal The Washington Post

Filho de Terrence também foi atendido. A criança, que estava com febre, foi atendida por um pediatra após uma hora de espera e recebeu o diagnóstico de amigdalite, com a orientação necessária para o tratamento. "A conta do hospital do meu filho foi a mesma que a minha: US$ 0", escreveu o jornalista.