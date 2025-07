Dor dias após exercícios tem nome, mas ainda não tem explicação clara

O aquecimento antes do treino, embora essencial para preparar o corpo, não previne a DOMS, e o alongamento, antes ou depois do exercício, também não tem efeito protetor comprovado. Já intervenções como massagens, botas de compressão, aplicação de gelo ou calor, embora não tenham efeito fisiológico garantido, podem ajudar na percepção de bem-estar. A recomendação, segundo Crivoi, é optar por aquilo que faz você se sentir melhor.

E o que fazer quando a dor aparece? A melhor conduta costuma ser a chamada recuperação ativa. "A decisão entre descanso e atividade leve deve ser baseada na intensidade da dor. Exercícios suaves aumentam o fluxo sanguíneo nos músculos e ajudam a remover resíduos metabólicos, aliviando temporariamente a dor e a rigidez", observa o profissional de educação física.

Caso a dor esteja muito forte, o descanso pode ser necessário nas primeiras 24 a 48 horas, mas o ideal é evitar o uso de medicamentos anti-inflamatórios ou relaxantes musculares, que podem inibir a resposta inflamatória natural do organismo, essencial para a adaptação e o fortalecimento muscular.

"O uso de analgésicos como o paracetamol pode ser uma alternativa para aliviar o desconforto sem afetar tanto esse processo, mas se chegou ao ponto de precisar de remédio, é sinal de que o treino foi mal planejado", alerta o especialista.

A alimentação também tem papel importante na recuperação muscular, embora não atue diretamente sobre a dor tardia. A ingestão adequada de proteína ao longo do dia favorece a reparação dos tecidos musculares. Outro ponto fundamental é manter-se bem hidratado, já que a desidratação pode intensificar a sensação dolorosa.

"A dor muscular tardia faz parte do processo de adaptação do corpo aos estímulos do treino, mas não deve ser usada como termômetro de resultado. A chave está em treinar de forma inteligente, respeitar os limites do corpo, progredir aos poucos e ouvir os sinais que ele envia", conclui Everton Crivoi.