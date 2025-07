7 frutas com casca comestível que você deveria experimentar

Embora seja menos comum, a parte branca da melancia (entrecasca) é rica em vitaminas, zinco, magnésio e licopeno. Seu sabor é neutro e pode ser consumida de várias formas, como refogada, em sucos, doces, compotas e farofas.

2. Kiwi

Imagem: iStock

A casca do kiwi é mais rica em antioxidantes do que a polpa. Além disso, contém vitamina C e fibras. Auxilia no funcionamento do intestino, na imunidade e no combate a radicais livres.

3. Pêssego