Acredita que glúten ou leite faz mal? Veja mitos que não fazem sentido

Mas o que ocorre é uma confusão entre casos específicos, como intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Nesses casos, sim, o leite pode ser prejudicial, mas o fato de algumas pessoas apresentarem reações adversas ao consumirem laticínios não significa que esses alimentos sejam inflamatórios para todos.

A verdade: "Evitar leite por moda não traz benefícios e pode até gerar deficiências de alguns nutrientes desnecessariamente", diz Deienno. O leite e seus derivados só devem ser evitados por quem tem intolerância ou alergia diagnosticada. Fora isso, é uma fonte importante de cálcio e proteínas de alto valor biológico.

Imagem: iStock

5. Mito: fruta tem muito açúcar e engorda

Com o medo do açúcar, muitas pessoas passaram a ver até as frutas como vilãs da dieta, acreditando que elas têm "excesso de açúcar". Esse mito, cada vez mais comum em dietas restritivas ou modismos alimentares, coloca frutas no mesmo patamar de doces industrializados, sucos artificiais e refrigerantes. Mas essa comparação não faz sentido do ponto de vista nutricional e fisiológico.

A verdade: as frutas realmente contêm açúcar, principalmente frutose, mas é essencial entender que ele está inserido em uma forma alimentar natural rica em fibras, água, vitaminas, minerais, antioxidantes e compostos bioativos. "A matriz alimentar da fruta faz com que seus açúcares sejam absorvidos de forma completamente diferente do açúcar refinado", garante Pomini. "Fruta não é o vilão, ao contrário, é uma das melhores formas de consumir carboidratos e cuidar da saúde", completa Deienno.