Rituais, exercícios relaxantes e mais dicas para te ajudar a dormir melhor

Imagem: iStock

Tatiana diz que o primeiro passo para mudar é adquirir a consciência da importância desses processos para a vida. "É preciso reconhecer que sono não é luxo, é necessidade biológica". E para iniciar uma nova rotina a recomendação é começar pequeno. "Não tente mudar tudo de uma vez. Adote um ou dois hábitos novos por vez, como definir um horário fixo para dormir ou estabelecer um 'toque de recolher digital' desligando telas uma hora antes."

Se a adoção de novos hábitos de higiene do sono não tiverem o resultado esperado, pode ser preciso buscar ajuda de um médico do sono. É preciso investigar as causas da dificuldade para dormir e apenas um especialista poderá indicar o tratamento adequado.

Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono da Disciplina de Pneumologia no Instituto do Coração (InCor), alerta para o perigo da automedicação. "As medicações para dormir são fáceis de serem introduzidas e difíceis de serem tiradas, por isso só devem ser tomadas com indicação do especialista."

Fontes: Danielle Clímaco, pneumologista membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono; Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono da Disciplina de Pneumologia no Instituto do Coração; Mônica Andersen, biomédica e diretora do Instituto do Sono; e Tatiana Vidigal, otorrinolaringologista especialista em Medicina do Sono e integrante do Núcleo do Sono do Hospital Sírio-Libanês.