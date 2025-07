Reclamar em excesso afasta as pessoas e altera o cérebro; como evitar

Reclamar da alta dos preços, do tempo ou dos problemas do trabalho é comum —e até saudável, quando funciona como válvula de escape. Segundo especialistas, esse tipo de desabafo pontual pode aliviar a tensão, expressar frustrações e até aproximar as pessoas por meio da empatia. Porém, quando o hábito se torna constante, repetitivo e toma conta do cotidiano, o efeito se inverte.

A queixa crônica não é apenas cansativa para quem ouve — ela desgasta relações pessoais, profissionais e familiares. O problema é que a reclamação constante mina o ambiente e reforça a visão de mundo negativa.

Na maioria das vezes, a pessoa não percebe que está nesse ciclo. Ela pode estar pedindo ajuda, tentando validar seu sofrimento ou simplesmente buscando conexão. Ainda assim, a linha entre um desabafo legítimo e uma postura tóxica é tênue —e perigosa.