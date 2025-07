Não dá pra ver, mas está lá: cuidado com açúcar que vem 'dentro' da comida

Ganho de peso

Piora da saúde bucal

Aumento do risco para doenças cardiovasculares

Aparecimento de enfermidades metabólicas, como diabetes tipo 2

O excesso de açúcar (100 g/dia), especialmente o derivado de bebidas açucaradas, aumenta a adiposidade (gordura), enquanto sua remoção da dieta a reduz, segundo dados publicados pelo periódico American Journal of Clinical Nutrition.

Dar preferência a esse tipo de nutriente reduz as oportunidades de ingestão de outros itens mais nutritivos e menos calóricos, ou seja, quanto maior for o consumo de açúcar, maior é o risco de sobrepeso e obesidade.

Ao se exceder no consumo desse nutriente, você colabora para processos inflamatórios causados pela concentração de gordura no corpo e em órgãos como o fígado e músculos. Sem o controle do peso, das taxas de colesterol e triglicerídeos, o organismo fica mais suscetível a enfermidades como o infarto e o AVC.

Dicas para consumir açúcar na medida certa

É preciso muita maturidade para não exagerar no consumo desse carboidrato. Mas conte com a ajuda das seguintes dicas: