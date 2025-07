O que há por trás da onda de desconfiança sobre flúor na água

Um estudo da Harvard School of Dental Medicine, publicado no último dia 30 de maio no JAMA Health Forum, constatou que, em apenas cinco anos, o fim da fluoretação da água poderia resultar em cerca de 25,4 milhões de dentes cariados a mais em crianças —com um custo estimado de US$ 9,8 bilhões em tratamentos odontológicos.

O impacto recairia sobretudo sobre crianças de baixa renda, ampliando desigualdades e gerando uma sobrecarga econômica com tratamentos. "Eliminar o flúor da água acarretaria não apenas prejuízos à saúde bucal da população como também sobrecarga econômica e ampliação de desigualdades no acesso ao cuidado odontológico", alerta a cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli, coordenadora da graduação em odontologia da Faculdade do Einstein.

Caminhos para saúde bucal no Brasil

Enquanto nos EUA decisões recentes colocam em xeque a política de saúde pública adotada há mais de sete décadas, o Brasil mantém sua diretriz de ampliar o alcance da fluoretação nos sistemas de abastecimento. No entanto, os desafios estão longe de serem resolvidos.

Segundo Frazão, a lei de 1974 determina que a fluoretação deve ser adotada em todas as localidades do país que contam com estação de tratamento de água. As informações sobre a aplicação da medida se baseiam nas declarações das próprias empresas e serviços de abastecimento que atendem os municípios.

Em 2018, o pesquisador da USP participou de um estudo sobre a fluoretação no país, concluindo que pouco mais da metade dos municípios realizava vigilância da qualidade da água e, entre esses, pouco mais de 40% apresentavam fluoretação em níveis considerados ótimos. "Há importante espaço para expandir e qualificar a implementação da política pública em nosso país", avalia.