A vida anda sem sentido? Entenda o que pode estar por trás disso

Como saber se é anedonia?

O principal sinal de alerta é claro: perda total ou parcial de interesse por atividades que antes eram prazerosas. O mundo perde a cor. É como se a pessoa vivesse num modo zumbi emocional, sem conseguir se conectar com o que acontece ao redor.

Mas ela é bem diferente da tristeza: um aspecto para diferenciar a tristeza da anedonia é a duração. Enquanto a tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, a depressão, sem o tratamento certo, pode durar meses ou anos.

A tristeza é um sentimento normal e não afeta a sua produtividade —mesmo tristes, todos nós conseguimos realizar as tarefas simples do dia a dia. Já no caso da anedonia o sentimento ruim não passa e afeta vários aspectos da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, família e vida social. Entretanto, a anedonia pode ocorrer na presença ou na ausência de tristeza. Pessoas com um quadro intenso de tristeza podem experimentar prazer em algumas atividades, apesar do sentimento.

Ou seja, o quadro de anedonia tem um custo enorme: reduz qualidade de vida, afeta relações pessoais e profissionais, e pode abrir as portas para o isolamento e pensamentos suicidas.

Diagnóstico: mais do que um dia ruim

Para confirmar a anedonia, especialistas usam escalas clínicas e entrevistas detalhadas com o paciente (e muitas vezes com familiares). A ideia é entender se a falta de prazer é constante, se afeta várias áreas da vida e se está acompanhada de outros sintomas, como os da depressão.