Ficar muito tempo internado afeta saúde mental, mas é possível prevenir

Ambientes mais humanizados

A estrutura do local onde o paciente permanece internado influencia sua saúde mental. A presença de janelas com entrada de luz natural, por exemplo, permite que ele perceba a passagem do tempo, o que contribui para manter o ritmo do sono.

Reduzir ruídos e luzes artificiais promove um ambiente mais tranquilo. Alguns hospitais já adotam estratégias para reforçar a noção de tempo e espaço, como relógios visíveis, quadros com a data e mensagens simples que indicam o período do dia.

Evitar interrupções do sono

Durante a noite, o número de entradas da equipe no quarto precisa ser bem planejado. Interrupções frequentes do sono comprometem o descanso e aumentam o nível de estresse.

Relações humanas fazem diferença