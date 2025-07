Por que o mesmo medicamento age de formas diferentes em cada pessoa?

Imagem: Arte UOL

O futuro (promissor, mas ainda limitado) da medicina personalizada

Diante de tanta variabilidade, seria ideal se cada pessoa pudesse receber um tratamento sob medida. É isso que busca a farmacogenômica: combinar o conhecimento genético com a prescrição de medicamentos personalizados. Pesquisas recentes mostraram que as reações adversas podem cair cerca de 30% quando as doses dos medicamentos são adaptadas ao seu DNA.

No entanto, apesar dos avanços nessa área, ainda não é possível prever a resposta de todos os medicamentos com base no DNA. É uma promessa que está se concretizando aos poucos.

"No nosso laboratório estamos estudando os diferentes genes relacionados a farmacogenômica, relacionando com a ancestralidade de nossa população, que temos visto que é muito miscigenada, para tentarmos entender se as diretrizes internacionais (que normalmente levam em conta europeus e americanos) também devem e podem ser aplicadas no nosso país", diz Moriel.