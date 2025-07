O que pode significar tratar o pet como filho e qual o risco disso?

Eles são fofos, fiéis e muitas vezes mais companheiros do que algumas pessoas. Basta um abanar de rabo ou um miado carinhoso para o coração derreter. No entanto, por mais que pareçam membros da família —e de fato sejam tratados assim—, cães e gatos continuam sendo... bem, cães e gatos. E esperar que se comportem como humanos, como uma criança pequena, pode ser um erro com mais impacto do que parece.

Amor animal, mas com limites

Antropomorfizar —palavra difícil que basicamente significa tratar o bicho como se fosse gente— é uma prática comum e, até certo ponto, natural.

Os sentimentos humanos são projetados nesse animal e muitas pessoas que, por essência, são mais cuidadoras ou protetoras podem "transformá-lo" em um filho de faz de conta.