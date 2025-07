Férias escolares viraram um caos emocional? Como tirar o melhor dessa época

Por isso, o primeiro passo para manter o equilíbrio emocional nas férias é olhar para si mesmo com honestidade. Estresse, impaciência, culpa, dificuldade de impor limites ou até falta de tempo e afeto são fatores que influenciam diretamente o comportamento infantil e juvenil, e, muitas vezes, são reflexo de um ambiente disfuncional.

Mantenha uma rotina saudável e sem pressões

Férias não precisam ser sinônimo de bagunça emocional. Embora a rotina escolar esteja suspensa, manter horários razoáveis para dormir, comer e descansar ajuda tanto os filhos quanto os pais a viverem esse período com mais tranquilidade.

Além disso, os momentos de tédio ou de conflito entre irmãos, típicos das férias, não precisam ser tratados como "falhas" na criação. Pelo contrário: são oportunidades para ensinar os filhos a lidar com frustrações, respeitar limites e desenvolver empatia.

Por outro lado, o excesso de expectativas, sobre ser o "pai ideal" ou sobre como as férias "deveriam ser", pode levar à exaustão emocional. Lembre-se de que não é necessário entreter as crianças o tempo todo. Criar momentos de brincadeira e de afeto é importante, mas também é saudável que os filhos aprendam a se ocupar sozinhos por períodos, de acordo com sua idade. Para os adultos, isso representa uma chance de preservar espaços pessoais, recarregar as energias e evitar o desgaste constante que contribui para irritabilidade, culpa e até comportamentos agressivos.

Busque ajuda e trabalhe o autoconhecimento

Uma das melhores formas de garantir o equilíbrio emocional nas férias (e fora delas) é reconhecer quando algo não vai bem e procurar ajuda. A psicoterapia pode ser indicada tanto para as crianças quanto para os pais, principalmente quando há padrões repetitivos de conflito, sofrimento ou dificuldade de comunicação. Pais emocionalmente equilibrados tendem a reagir com mais empatia, coerência e segurança diante dos desafios do dia a dia, influenciando positivamente o comportamento dos filhos.