Faz bem para o coração e controla a glicemia: os benefícios do cará-roxo

4. Faz bem para o coração

As fibras, o potássio e os antioxidantes presentes no alimento atuam na redução da pressão arterial, no equilíbrio do colesterol e na diminuição da inflamação. Dessa forma, promove a saúde do coração e previne doenças cardiovasculares.

5. Reforça a imunidade

Os polifenóis, a vitamina C e o zinco presentes no alimento estimulam o sistema imunológico. Além disso, eles ajudam a controlar a inflamação, fortalecendo a defesa do organismo.

6. Auxilia no controle do peso

As fibras e o amido resistente presentes no cará-roxo aumentam a saciedade, o que diminui o consumo exagerado de alimentos. Isso contribui para o controle do peso.