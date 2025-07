Coronavírus infecta testículos e usa seus recursos para se multiplicar

"A infecção pelo Sars-CoV-2 também induziu as células de Leydig a produzir citocinas pró-inflamatórias em grande quantidade, um processo que normalmente não desempenham. Esse aumento de citocinas, certamente, pode também ter interferido na produção de testosterona, prejudicando essa função principal", detalha Salmo Azambuja de Oliveira, aluno do Programa de Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp, bolsista da Fapesp e primeiro autor do estudo.

Com os achados, o trabalho avança na compreensão dos processos celulares e moleculares associados à disfunção endócrina testicular causada pela infecção viral. "Os resultados corroboram os baixos níveis de colesterol verificados clinicamente em pacientes com covid-19 grave, podendo esclarecer a vulnerabilidade de homens à covid-19 bem como a alta taxa de mortalidade masculina, em comparação com a das mulheres. O estudo também abre caminho para a elaboração de marcadores que indicam a severidade da covid-19, bem como de terapias para o tratamento da doença com base em drogas [hipolipemiantes] que interferem no metabolismo lipídico e inibem a ação viral", afirma Sasso-Cerri.

O artigo SARS-CoV-2 exploits steroidogenic machinery, triggers lipid metabolism for viral replication and induces immune response in Leydig cells of K18-hACE2 mice pode ser lido em: www.frontiersin.org/journals/cellular-and-infection-microbiology/articles/10.3389/fcimb.2025.1538461/full.