Por que fazemos caretas? Elas podem revelar emoções que nem você notou

"Algumas são universais sim (tipo nojo, raiva, tristeza, medo)", afirma a médica Vanessa Mendes. "Mas o jeito como a gente lida com elas pode mudar. Em algumas culturas —como na América Latina—, mostrar o que se está sentindo é mais aceitável; em outras —como no Japão e em países do leste asiático—, é mais contido."

O psicólogo Yuri Busin, pós-graduado pela PUC-RS, lembra dos estudos de Paul Ekman, referência mundial no tema, que comprovaram como até povos isolados conseguem identificar emoções em rostos desconhecidos.

"Mesmo tribos com pouco contato com o resto do mundo conseguiam reconhecer e reproduzir as mesmas emoções", destaca. Ainda assim, a cultura molda a intensidade e o momento em que essas expressões são permitidas.

A espontaneidade, por sua vez, é uma característica marcante da infância. Crianças fazem mais caretas que adultos porque estão no auge do aprendizado emocional e ainda não filtram suas reações. "Elas ainda não têm uma métrica social definida, então vão testando", informa Busin.

Além disso, os músculos faciais estão sendo explorados e o cérebro infantil está em desenvolvimento: "O córtex pré-frontal, responsável por controlar impulsos e inibir reações, só amadurece totalmente por volta dos 25 anos", menciona Camargo.

Dá para controlar (ou não) nossas caras

Por mais que tentemos esconder o que sentimos, o rosto continua sendo uma das janelas mais sinceras das emoções. "Até dá para treinar, principalmente em situações em que 'não se pode' demonstrar tanto. Mas não é fácil", afirma a pediatra Vanessa Mendes. "As chamadas microexpressões geralmente escapam. Por mais que a gente tente manter a pose, o rosto pode acabar entregando."