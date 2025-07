Qual a melhor maneira de aumentar a vitamina D nas estações mais frias?

A vitamina D é um complexo de cinco formas (D1, D2, D3, D4 e D5), sendo a D3 uma das fontes mais importantes para o funcionamento adequado do organismo.

Cerca de 80% a 90% da vitamina D3 que circula no corpo é produzida na exposição direta ao sol — a sua formação é desencadeada quando a pele absorve os raios ultravioletas do tipo B (UVB). O restante é proveniente de alimentos e, quando há indicação de um profissional da saúde, também de suplementos.

A vitamina D3 tem a capacidade de aumentar a absorção de cálcio pelo intestino, com interferência direta no metabolismo e na saúde óssea de maneira geral. Sem ela, só 10% a 15% do cálcio ingerido é absorvido.

A substância também é muito importante para o funcionamento adequado do sistema imunológico e da função muscular.

O nutriente atua ainda no pâncreas (órgão responsável pela produção de insulina), da seguinte forma: