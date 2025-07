Por que não beber o mesmo vinho sempre e nem mais que duas taças

De acordo com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), apesar do aumento no consumo de vinho entre os brasileiros nos últimos anos, 89% das variedades consumidas no país são compostas por Cabernet Sauvignon, Malbec e Merlot.

No entanto, pesquisas apontam para a existência de aproximadamente 11 mil variedades de uvas da espécie Vitis viníferas distribuídas por todo o planeta.

É preciso diversificar

O vinho é um produto derivado da fermentação do suco de uvas e de leveduras. As uvas são encontradas em diferentes colorações. As mais comuns são as roxas (uva Rubi) e verdes (uva Itália). Apesar de os nutrientes serem semelhantes, quanto mais escura a fruta, maior será a quantidade de antioxidantes. Além disso, as mais maduras são mais adocicadas.