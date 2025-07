Ele sobreviveu após disparar prego no próprio coração: 'Nasci de novo'

Ederson passou por uma cirurgia de alto risco para remover o prego e reparar o coração. Chegou à emergência em estado crítico, com tamponamento cardíaco, e permaneceu internado por seis dias, parte desse período na UTI, até receber alta e voltar para casa.

Ederson disse que "nasceu de novo" após o acidente. O jovem contou à equipe que, ao acordar depois da cirurgia, sentiu um grande alívio por perceber que estava vivo. "Estou aliviado. Aqui no hospital não me faltou nada. Estou me sentindo bem melhor. Nasci de novo", afirmou. Seu maior desejo agora é retomar a rotina com a família, voltar aos estudos e cuidar melhor da saúde. "Quero aproveitar cada dia como se fosse o último. Foi um susto muito grande, mas me fez valorizar tudo o que tenho".

A mãe de Ederson, Elizete Rocha Scheffer, também disse estar aliviada e grata à equipe médica. Ela relatou à equipe do hospital o desespero ao receber a notícia do acidente e chegar sem saber se o filho sobreviveria. "Foi Deus e vocês aqui. Agiram rápido e com muita competência salvaram o meu filho", declarou. Para Elizete, ver Ederson voltar para casa com vida foi um milagre. "É como se ele tivesse nascido de novo. Não tenho palavras para agradecer".

Família não quis aprofundar comentários sobre o que aconteceu. O UOL tentou contato com a família para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente, mas os pais declinaram o pedido de entrevista, segundo informou a assessoria do hospital. O pai de Ederson também foi contatado pelo Facebook, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

O cirurgião cardiovascular Américo Kitawara (à esquerda), ao lado da equipe que ajudou a salvar a vida do adolescente Imagem: Divulgação/Hospital Dom Joaquim

A cirurgia

O responsável pela operação que salvou Ederson foi o cirurgião cardiovascular Américo Kitawara, do Hospital Dom Joaquim. Segundo ele, o tamponamento cardíaco é uma situação em que o acúmulo de sangue no saco pericárdico comprime o coração e impede sua contração. O saco pericárdico é como uma bolsinha protetora que envolve o coração, feita de uma membrana fina e resistente, cheia de líquido que ajuda o órgão a se mover sem atrito dentro do peito.