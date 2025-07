Corredores usam bálsamo descongestionante para melhorar prática; funciona?

"O ideal é todo atleta fazer uma avaliação cardiorrespiratória. Existem exames, como a ergoespirometria, em que se analisa a função respiratória com o esforço do atleta, a avaliação do gasto e o consumo de oxigênio. A partir desses resultados, o treinador, junto com um médico do esporte ou com um pneumologista, vai traçar um plano para que haja um condicionamento respiratório — e sem usar uma substância externa", diz Fittipaldi.

A verdade é que não existem atalhos quando o assunto é desempenho esportivo. A melhora da performance na corrida vem de um caminho longo, mas comprovadamente eficaz: treino consistente, individualizado e acompanhado por profissionais capacitados.

Veja algumas dicas práticas para quem quer evoluir na corrida sem cair em promessas milagrosas:

Invista em treinos variados: alterne entre treinos de velocidade, resistência e recuperação para estimular diferentes capacidades físicas;

Faça treinos de força: exercícios de fortalecimento muscular são fundamentais para prevenir lesões e melhorar a eficiência da corrida;

Cuide do sono e da alimentação: a recuperação é parte essencial do progresso. Dormir bem e manter uma dieta equilibrada fazem diferença no rendimento;