É verdade que os opostos se atraem ou buscamos alguém parecido conosco?

Você já notou como existem casais em que os pares são tão parecidos (e não somente na aparência) que acabam confundidos com irmãos? Ou se estiver numa relação amorosa, como suas discussões tendem a ser semelhantes com as de seus pais, ou com as que tinha com eles?

Essa sintonia revela algo profundo sobre como nos conectamos emocionalmente. A afinidade com alguém costuma começar pela identificação com o jeito de ser, o tom de voz, o vocabulário.

A psicologia mostra que, de forma inconsciente, nos aproximamos de pessoas que despertam algo familiar —inclusive traços que nos lembram nossa infância ou figuras parentais. Seja no modo de falar, nas reações emocionais ou até nas brigas, não é raro reviver padrões já experimentados. E é aí que a familiaridade pode se transformar em um campo fértil para revisitar antigas histórias emocionais.