5 alimentos perigosos que podem causar até a morte se mal feitos

Visualmente, é quase idêntica à mandioca-mansa (a do aipim e da macaxeira), mas o sabor mais amargo é um indicativo de perigo. Ingerida sem o preparo correto, pode causar tontura, vômitos, diarreia, falta de ar, convulsões e até levar à morte.

Por isso, a raiz da mandioca-brava é usada somente na indústria para fabricação de farinha, goma, fécula, polvilho, entre outros derivados, graças a técnicas de detoxificação.

No entanto as folhas, que também são venenosas, compõem um dos pratos mais tradicionais do Norte do país: a maniçoba. Mas com um detalhe: elas são fervidas por dias (pelo menos uma semana), com trocas constantes de água, até que o veneno se torne inofensivo. Não tente fazer isso sem orientação.

4. Ostras cruas (e outros moluscos filtradores)

Ostras devem ser consumidas de fornecedores confiáveis Imagem: Getty Images

Ostras parecem sofisticadas, mas podem esconder um risco invisível: ficotoxinas produzidas por algas tóxicas, especialmente em épocas de maré vermelha. Como são animais filtradores, moluscos acumulam essas toxinas diretamente nos tecidos.