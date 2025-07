Passou do prazo, mas parece bom: alimento vencido pode ser consumido?

Além disso, do ponto de vista legal, o fabricante se isenta de qualquer responsabilidade a partir do momento em que o produto vence, mesmo que seja por um único dia. Em contrapartida, se o alimento já está vencido na prateleira do mercado, o fornecedor é obrigado a substituí-lo ou devolver o dinheiro ao consumidor, como garante o Código de Defesa do Consumidor.

Quais os riscos reais para a saúde

Se alguém consome um alimento vencido e contaminado, os órgãos mais afetados são o estômago e o intestino. Os sintomas mais comuns incluem náuseas, vômitos, cólicas, gases e diarreia. Em casos mais graves, principalmente quando o produto contém bactérias, fungos ou parasitas, podem ocorrer inflamações gástricas, desidratação, dores de cabeça e até infecções como cisticercose e outras parasitoses.

Por isso, mesmo que o produto pareça bom, tenha cheiro agradável e aparência inalterada, a recomendação dos nutricionistas é sempre priorizar a segurança. Avaliar cheiro e consistência pode ajudar, mas não é garantia. A melhor forma de evitar problemas é manter o hábito de verificar sempre a validade antes do consumo, e evitar correr riscos desnecessários.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/11/2024; 23/07/2023 e 27/07/2024