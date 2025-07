Movimento, nutrição, menos estresse: veja 5 ações para viver mais e melhor

Viver mais não basta. O desafio real é viver melhor, com corpo e mente funcionando de forma coordenada. Para isso, esqueça modismos, fórmulas mágicas ou promessas de juventude eterna: a chave para um corpo funcional e resiliente ao longo da vida está na disciplina para integrar à rotina, de forma simples, elementos de neurociência, respiração, mobilidade, atividade física, boa alimentação, meditação e recuperação.

Essa combinação comprovadamente ajuda a reduzir o risco de doenças doenças, controlar o estresse e manter a saúde física e mental de forma sustentável.



A relação entre diferentes áreas tem base científica e efeitos práticos visíveis. A nutrição é responsável por fornecer a base energética do corpo e atuar na redução de processos inflamatórios, favorecendo o equilíbrio interno. A meditação e a respiração, por sua vez, ajudam a acalmar a mente, reduzir o estresse e ampliar a consciência sobre o presente --quando praticadas logo no início do dia, essas ações promovem mais foco, leveza e disposição para enfrentar a rotina.

Já exercícios de mobilidade, aeróbicos e de força mantêm articulações saudáveis, fortalecem o sistema cardiovascular, constroem músculos, protegem os ossos e têm impacto direto na saúde mental. "Hoje eu entendo que o treinamento é fundamental para ajudar a nossa saúde mental. E não é só treino na academia, mas também treinar a meditação e a respiração. É uma soma de tudo", resume Rodrigo Perez, profissional de educação física conhecido por seu trabalho com atletas de elite, como o surfista Gabriel Medina, e autor do livro A Arte da Longevidade.