Otorrino: quando procurar e o que esse médico pode fazer por você

Neurologista: em casos de tontura, vertigem, zumbido, perda de equilíbrio e paralisia facial, para diferenciar, por exemplo, uma labirintite de uma condição neurológica mais grave, como um AVC (acidente vascular cerebral) ou esclerose múltipla.

Alergista: quando o paciente apresenta rinite alérgica crônica, sinusites de repetição ou problemas respiratórios associados a alergias, como tosse persistente e obstrução nasal. O alergista atua no controle dos gatilhos alérgicos enquanto o otorrino trata as complicações locais.

Fonoaudiólogo: em pacientes com transtornos da fala, linguagem, audição ou deglutição, como crianças com atrasos na fala ou adultos com perda auditiva. O otorrino diagnostica e trata a causa médica, e o fonoaudiólogo realiza a reabilitação funcional.

Pneumologista: em casos de apneia obstrutiva do sono, roncos intensos e alterações respiratórias noturnas. O otorrino avalia as vias aéreas superiores, enquanto o pneumologista investiga a função pulmonar e o impacto no sono.

Apesar de muitas vezes atuarem juntos, o otorrinolaringologista e o pneumologista são especialistas diferentes.

O otorrino cuida da parte "de cima" do sistema respiratório. Enquanto o pneumologista foca na "parte de baixo": traqueia, brônquios, pulmões e pleura, que são as estruturas diretamente responsáveis pela respiração.